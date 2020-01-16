Киев, 16 января 2020, 14:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
Решение был принято на встречи Зеленского с заместителями председателя фракции «Слуга народа» в парламенте.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольства Германии и Канады раскритиковали предложенный Зеленским законопроект о децентрализации власти на Украине.
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