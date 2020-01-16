Москва, , 13:53 — REGNUM У Михаила Мишустина нет времени на раскачку, главе правительства РФ предстоит отчет перед Госдумой в апреле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Есть понимание, что в середине апреля придется прийти в Госдуму и выступать перед депутатами с отчетом. У нас ежегодный отчет правительства — это норма, которая определена и относится к полномочиям Государственной думы, должна быть реализована в любом случае», — заявил Володин.

Мишустину предстоит оперативно входить в курс дела.

«Времени на раскачку нет, и тем более, мы понимаем, что вчера неслучайно все решения принимались для того, чтобы правительство как можно быстрее приступило к работе, тем более преемственность обеспечена — сам кандидат, он член кабинета министров», — сказал спикер Госдумы.

Отметим, что речь идет об отчете о деятельности правительства за 2019 год.