Минск, , 13:52 — REGNUM В Белоруссии определены перечни «организаций и иных структур», а также «символики и атрибутики организаций и иных структур», которые запрещены в соответствии с законом «О противодействии экстремизму». Об этом говорится в постановлении МВД Белоруссии № 340 от 27 декабря 2019 года, которое было официально опубликовано 14 января и вступает в силу с 1 февраля.

Под запрет попали организации Западной Европы, деятельность которые в Белоруссии не осуществляется со времён Великой Отечественной войны. Среди них: Национал-социалистская рабочая партия Германии (NSDAP), СА, СС, ГЕСТАПО, СД, Национальная фашистская партия Италии (Partito Nazionale Fascista (PNF).

В этом же перечне две структуры гитлеровских пособников: «Охрана службы порядка / Служба охраны порядка (на немецком языке Ordungsdienst), она же вспомогательная служба полиции порядка (на немецком языке Schutzmannschaft der Ordnungspolizei, сокращенно Schuma) — военизированная добровольческая коллаборационистская структура, включавшая территориальные управления и участки, полицейские комендатуры, полицейские гарнизоны, батальоны вспомогательной охранной полиции (на немецком языке Schutzmannschaft-Bataillonen) и отдельные отряды полиции, созданная немецкой оккупационной администрацией для осуществления карательно-полицейских функций на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны и исполнявшая преступные приказы руководства СС и СД».

Восьмой организацией в этом перечне указана структура, использовавшая кокарды с гербом «Погоня» и отличительные знаки бело-красно-белых цветов: «13-й Белорусский полицейский батальон при СД (на немецком языке Weissruthenische-Polizei (SD)-Bataillon No13) — военизированная добровольческая коллаборационистская структура, созданная СД для карательных функций на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны и исполнявшая преступные приказы руководства СС и СД».

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В перечне запрещенной символики и атрибутики указанная символика 13-го «белорусского» полицейского батальона СД в нём не упомянута. В первом пункте указан символ, который до Великой Отечественной войны (этот термин в постановлении не использован) с нацизмом не отождествлялся и часто встречается на архаичной керамике, в вышивках и так далее: «Свастика — является символом Национал-социалистской рабочей партии Германии и представляет знак в виде креста с четырьмя концами, загнутыми в правую сторону под прямым углом (на немецком языке «Hakenkreuz», в переводе на русский язык «крюко-крест»).

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В этот же перечень включены гимн НСДАП «Песня Хорста Весселя» (она же «Horst-Wessel-Lied», «Знамёна ввысь» или «Die Fahne hoch»), нацистское партийное приветствие — восклицание «Хайль Гитлер», а также восклицание «Зиг Хайль», что на русский язык перевели как «Да здравствует Победа» либо «Победе Слава»).

Также запрещены эмблема НСДАП — «партийный орёл («Parteiadler»), в 1935 году ставшая официальным гербом Третьего рейха, флаг этого государства. Запрещена также эмблема Национальной фашистской партии Италии — вертикально расположенная ликторская фасция (связка прутьев с вложенным в них топором) на фоне геральдического щита прямоугольной формы со скруглённой вершиной, окрашенного в три горизонтальные полосы, в который вписаны заглавные латинские буквы названия этой партии — P.N.F.

Среди известной и запрещённой с 1 февраля символики также указаны эмблемы СС (сдвоенная руна «Зиг»), атрибуты униформы членов СС, войск СС, СД и СА. Постановление подписал министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.

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