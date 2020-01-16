Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши прибыл в Соединенные Штаты с официальным визитом, об этом 16 января сообщает Geo TV.

Дипломат проведет переговоры с высокопоставленными американскими чиновниками, в частности с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайаном.

Куреши в комментарии журналистам подчеркнул приверженность Пакистана к урегулированию напряженности в регионе, в том числе по этой причине он и направился в Вашингтон.

Напомним, отношения между США и Пакистаном в последние месяцы значительно улучшились. Исламабад выступает партнером Вашингтона в ряде принципиальных вопросов, в том числе является посредником в переговорах с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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