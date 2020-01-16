Ташкент, , 13:45 — REGNUM Приоритет национальной Конституции над международным правом не является уникальной ситуацией и действует во многих странах Запада, заявил 16 января исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это не какая-то уникальная ситуация, подобные же правовые нормы действуют и в западных странах, в частности в Германии, в Великобритании», — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Что касается Соединенных Штатов, отметил и. о. министра, то у них «просто записано, что международное право — это дело десятое, и они к нему так и на практике относятся».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию РФ, в котором заявил о необходимости внесения в Конституцию государства ряда новшеств, направленных на укрепление политической системы России.

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