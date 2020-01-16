Москва, , 13:45 — REGNUM Наиболее распространенной точкой зрения является то, что отставка правительства РФ вызвана якобы ужасным экономическим провалом. Однако это далеко не так, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя отставку правительства РФ.

«И дело здесь не только в инфляции в 3,5% или безработице в 4,6−4,7%. Индекс Мосбиржи обновил исторические максимумы, превысив 3000 пунктов, дивиденды российских компаний бьют рекорды.

Рубль по итогам 2019 года оказался одной из самых сильных валют в мире. И если бы не бюджетное правило, укрепился бы значительно больше.

Запущены «Сила Сибири» и «Турецкий поток». Газопровод «Северный поток — 2» будет введен в 2020 году. На «неуд» работа кабинета Медведева точно не тянет. Другое дело, что без ротации кадров развитие России вряд ли возможно.

С экономической линией нового правительства РФ ясности нет. Пока мысли, которые надо рассматривать как здоровую критику, следующие.

Деньги по материнскому капиталу простимулируют рождаемость в первую очередь в не самых благополучных семьях, что чревато ростом социальных проблем, ростом нагрузки на систему образования, здравоохранения, соцобеспечения и Пенсионный фонд.

Влияние ипотечного бума на индекс промышленного производства будет достаточно слабым и может создать дополнительные диспропорции в экономике», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, более половины жителей России (54%) одобряют отставку правительства Дмитрия Медведева.

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