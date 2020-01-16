Ростов-на-Дону, , 14:01 — REGNUM Бизнес в России «ходит под статьёй». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, комментируя высказывания Михаила Мишустина, который заявил, что в случае, если займет пост председателя правительства РФ, в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса.

«Я, как бизнес-омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, должен был бы сказать: для снятия барьеров бизнеса нужно убрать страх перед уголовным преследованием, начать соблюдать 108 ст. УПК РФ, которая запрещает арест предпринимателей. Потому что на сегодняшний момент бизнес в России реально «ходит под статьей». К сожалению, конкретно в этом случае речь идет не о плохих законах, а о кривом правоприменении. Не уверен, что полномочий премьер-министра России хватит, чтобы заставить соблюдать УПК каждого следователя», — высказал мнение собеседник ИА REGNUM.

При этом есть вполне выполнимая задача — наладить взаимоотношения бизнеса и банков.

«Сегодня индивидуальный предприниматель, который открыл счет в банке, может стать подозреваемым, а любое предприятие, осуществляющее транзакцию, является потенциальным преступником. Малый и микробизнес страдает от заблокированных счетов и операций по подозрению в том, что клиент занимается чем-то подозрительным. Согласно мировой практике и здравому смыслу, такие блокировки должны осуществляться лишь на основе решений суда. А у нас это делается на основе Положения Банка России № 375-П. Под удар попадают миллионы предприятий малого и среднего бизнеса. У среднего и крупного бизнеса добавляется еще одна проблема — перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло. Часто банки, вместо того чтобы идти в арбитраж, обращаются к силовикам, и обычная задержка в выплате кредита, которая могла быть решена через реструктуризацию, оборачивается уголовным преследованием», — указал Хуруджи.