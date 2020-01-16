Симферополь, 16 января 2020, 13:45 — REGNUM Благодаря реализации инициатив президента России, в Крыму существенно возрастёт размер пособий на детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин предложил ряд мер по поддержке российских семей. Так, до 2026 года продлят программу материнского капитала, включат в неё выплаты на первого ребёнка и увеличат выплаты на последующих детей. С 1 января 2020 года семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума назначены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в размере 5,5 тыс. рублей.
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