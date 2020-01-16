Симферополь, , 13:45 — REGNUM Благодаря реализации инициатив президента России, в Крыму существенно возрастёт размер пособий на детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«С сентября 2019 года выплачивается ежемесячное пособие детям до 18 лет из многодетных малообеспеченных семей. Его размер — 25% прожиточного минимума на ребёнка, если в семье 3 — 4 ребенка, и 50%, если пять и более детей. Благодаря этой мере семья, в которой, к примеру, пятеро детей, получает дополнительно 34 500 рублей в месяц. После реализации инициатив главы нашего государства эта сумма существенно возрастёт», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин предложил ряд мер по поддержке российских семей. Так, до 2026 года продлят программу материнского капитала, включат в неё выплаты на первого ребёнка и увеличат выплаты на последующих детей. С 1 января 2020 года семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума назначены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в размере 5,5 тыс. рублей.

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