Чита, , 13:41 — REGNUM То, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о ряде мер по поддержке семей, должно дать толчок рождаемости, считает член общественной палаты Забайкальского края Тагир Аглямов. По его словам, которые цитирует пресс-служба забайкальского губернатора, главное, чтобы выделяемые деньги имели реальную пользу для самих детей.

«В целом, очень важно материально поддерживать молодые семьи. В этом плане у нас в Забайкалье благополучно работают различные дальневосточные механизмы поддержки. Это и «Дальневосточный гектар», низкопроцентная ипотека и другие», — пояснил общественник.

Как и руководители Алтайского края, он тоже считает важным призыв президента обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый класс.

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«Будет правильно, если каждый ребенок будет получать одинаково качественные обеды», — считает Тагир Аглямов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В Забайкальском крае льготным питанием обеспечены порядка 30 тысяч детей.

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