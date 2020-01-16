Киев, , 13:45 — REGNUM Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал аудиозаписи, на которых якобы зафиксировано совещание с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука, «нарезкой фраз разных людей», сообщил 16 января телеканал «Громадське».

"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию… Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась три часа», — рассказал он.

Арахамия отметил, что записи, скорее всего, опубликовал кто-то из присутствовавших на совещании.

Глава фракции «Слуга народа» считает, что позиция Гончарука в отношении президента Украины Владимира Зеленского не совпадает с той, которая озвучена в аудиозаписях. Кроме того, Зеленский и Гончарук должны решать любые разногласия лично и не выносить на общее обсуждение, уверен Арахамия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук прокомментировал скандальные записи, обвинив в информационных атаках некие силы, чьи преступные схемы были сломаны правительством Украины.

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