Минск, , 13:42 — REGNUM Свою работу в Минске начал контактная группа по урегулированию в Донбассе. Об этом 16 января сообщает на своей странице в социальной сети Twitter внешнеполитическое ведомство Белоруссии.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», — говорится в сообщении белорусского МИД.

Также известно, что в настоящее время заседают рабочие группы по вопросам экономики, политики, безопасности и гуманитарным аспектам.

Отметим, это первое заседание Контактной группы по урегулированию в Донбассе в Минске в нынешнем году.