Москва, , 13:35 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что у депутатов накопились претензии к четырем министерствам, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Депутаты обозначили ряд претензий и замечаний на работу министерств, отраслевых ведомств, прозвучали фамилии, прозвучали министерства, где, по мнению депутатов, недостаточно эффективно построена работа. Но это было, знаете, очень небольшое количество министерств, порядка четырех», — заявил Володин.

При этом он не уточнил, о каких именно министерствах шла речь.

«Мы эти вопросы отставим на обсуждение в ходе пленарного заседания, не будем сейчас ложку дегтя подбрасывать уходящему правительству», — ответил на вопрос журналистов Володин.

Ранее советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что претензии звучали в адрес главы Минтруда Максима Топилина, Минздрава — Вероники Скворцовой, Минкультуры — Владимира Мединского и Минпросвещения — Ольги Васильевой.