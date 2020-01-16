Барнаул, , 13:32 — REGNUM Председатель Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко, комментируя послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию, назвал главные, на его взгляд, темы для региона. Слова спикера цитирует официальный сайт АКЗС.

«Основополагающей темой выступления президента стало сбережение и приумножение российского народа. Были затронуты вопросы демографии, начиная с создания условий в семьях для рождения детей и заканчивая обеспечением доступности ясельных групп детских садов.

Это и увеличение периода выплат пособия на ребенка, который был ограничен тремя годами, — теперь оно будет выплачиваться до 7 лет, и продление действия программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года», — считает Александр Романенко.

По его словам, то, что с 1 января 2020 года президент предложил выплачивать материнский капитал уже после рождения первого ребенка, а сумму при рождении второго увеличить до 616 тысяч, очень существенно поддержит молодые семьи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. От Алтайского края в этом мероприятии приняли участие также губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от региона.