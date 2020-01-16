Хошимин, Вьетнам, , 13:30 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с несколькими предпринимателями в городе Хошимин (Вьетнам), чтобы стимулировать увеличение инвестиций, сообщает Antara.

На встрече министр иностранных дел Индонезии заявила о своем намерении и впредь поощрять открытие индонезийскими авиалиниями прямого сообщения между Индонезией и Вьетнамом.

«Я буду продолжать общаться с министром иностранных дел Вьетнама, чтобы облегчить открытие прямого авиасообщений для индонезийских компаний», — отметила глава МИД Индонезии.

Правительство настаивает на расширении воздушного сообщения между Индонезией и Вьетнамом, открыв в 2019 году два прямых рейса из Хошимина на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Вьетнама должны подписать временное соглашение о морских границах.

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