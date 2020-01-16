Киев, , 13:34 — REGNUM Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский и его команда, включая главу украинского правительства Алексея Гончарука, должны покинуть занимаемые ими посты после того, как в сети были обнародованы аудиозаписи с якобы с закрытого совещания, на котором глава правительства назвал себя и Зеленского «профанами» в экономике. Она выразила такое мнение журналистам 16 января в кулуарах Верховной рады Украины.

«Эту власть всю надо снимать — от некомпетентного президента и до каждого некомпетентного чиновника, которых он привел», — заявила Тимошенко, давая свой комментарий по поводу скандала с опубликованными записями.

Также лидер «Батькивщины» отметила, что такого рода публикации нужны чтобы открывать «глаза украинскому обществу» и не стала удивляться таким заявлениям команды Зеленского, потому что, как сказала Тимошенко, оппозиция и противники действующего украинского лидера давно утверждают, что в ходе последней избирательной кампании украинцы «выбрали безграмотных политиков».

«Страна, эмоционально базируясь на сериале «Слуга народа», отдала себя в руки некомпетентных профанов», — подчеркнула Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что намерен сломать «старую систему» на Украине для того, чтобы «перезагрузить страну».