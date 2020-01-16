Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не поехал в Польшу на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы таким образом заставить его провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, заявил близкий соратник личного адвоката Трампа Лев Парнас, сообщил 15 января телеканал MSNBC.

По его словам, официальной причиной для отмены визита стал ураган в США, но на самом деле это было не так.

«Это было не из-за урагана. А потому что он (Трамп — ИА REGNUM) злился, что Зеленский всё ещё не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о начале расследования в отношении Байдена — ИА REGNUM)», — рассказал Парнас.

Вместо себя Трамп отправил на встречу с Зеленским вице-президента США Майк Пенса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Парнас заявил, что Трамп грозил лишить Украину не только военной, но и любой другой помощи.

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