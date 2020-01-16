Формирование нового правительства, скорее всего, будет завершено до конца января 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 января сообщил доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Егор Дорошенко.

«Председатель правительства РФ, который будет назначен президентом с согласия Госдумы РФ, предложит президенту кандидатуры на должности заместителей председателей правительства и глав министерств. Президент своим указом назначит их на должность. Госдума сегодня будет рассматривать этот вопрос», — сказал Дорошенко.