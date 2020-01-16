Мишустин: Понимание состава правительства появится в ближайшие дни
Новый состав правительства будет сформирован в ближайшее время, заявил сразу после голосования Госдумы за свою кандидатуру председатель правительства Михаил Мишустин, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Понимание (по составу нового правительства) возникнет в ближайшие дни», — заявил Мишустин.
«Единая Россия» считает позитивной работу вице-премьера Татьяны Голиковой, вице-премьера Дмитрия Козака, вице-премьера Алексея Гордеева и вице-премьера Дмитрия Патрушева в правительстве, заявил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов.
Кадыров обвинил некоторых министров в плохой работе
«Как бы обидно ни звучало, работа некоторых предыдущих руководителей оставляла желать лучшего. Локомотивом всего правительства всегда оставалась небольшая группа министров и вице-премьеров, которые усердно трудились и двигали страну в правильном направлении», — охарактеризовал ушедшее в отставку правительство РФ глава Чечни Рамзан Кадыров.
Формирование нового правительства, скорее всего, будет завершено до конца января 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 января сообщил доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Егор Дорошенко.
«Председатель правительства РФ, который будет назначен президентом с согласия Госдумы РФ, предложит президенту кандидатуры на должности заместителей председателей правительства и глав министерств. Президент своим указом назначит их на должность. Госдума сегодня будет рассматривать этот вопрос», — сказал Дорошенко.
Политические процессы в РФ: транзит, реконфигурация или обновление
Происходящие в России процессы можно охарактеризовать термином «обновление» и «реконфигурация власти». Обновление — это не коренное изменения, а изменения фасадные. Конфигурация власти поменяется, а сущность — нет, и это самое главное, что хочется отметить, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.
Володин рассказал о претензиях депутатов Госдумы в четырем министерствам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что у депутатов накопились претензии к четырем министерствам, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Депутаты обозначили ряд претензий и замечаний на работу министерств, отраслевых ведомств, прозвучали фамилии, прозвучали министерства, где, по мнению депутатов, недостаточно эффективно построена работа. Но это было, знаете, очень небольшое количество министерств, порядка четырех», — заявил Володин.