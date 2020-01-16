Фритаун, , 13:23 — REGNUM В столице Сьерра-Леоне, Фритауне, арестован либерийские ведущий ток-шоу и откровенный критик президента Либерии Джорджа Веа. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение местных СМИ.

Генри Коста, лидер недавно сформированной группы активистов под названием «Совет патриотов», был арестован во вторник, 14 января, после того, как он бежал из соседней Либерии в воскресенье, 12 января, сообщает частная либерийская газета Frontpage Africa.

По информации журналистов издания, его могут экстрадировать обратно в Либерию, где он и его группа устроили два крупнейших протеста против Веа и его правительства за последний год, последний из которых прошел 6 января. Протестующие требовали учета пропавших из государственного бюджета средств, а также увольнения коррумпированных чиновников.

На прошлой неделе Косте запретили покидать Либерию после того, как власти обвинили его во въезде в страну с поддельным проездным документом, который был выпущен в прошлом месяце. Со своей стороны, Коста отрицает какие-либо правонарушения и заявляет, что потерял свой паспорт и подал заявление на срочное получение временного документа, который позволил ему приехать в Либерию в декабре.