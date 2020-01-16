Минск, , 13:14 — REGNUM С 21 июля 2019 года по настоящий момент в результате обстрелов территории ДНР боевиками ВСУ, ранены 23 мирных жителя, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщила 16 января пресс-служба МИД ДНР.

«Вооруженные формирования Украины 2118 раз обстреливали территорию ДНР, в результате чего были ранены 23 мирных жителя республики, разрушены и повреждены 344 домостроения и 37 объектов инфраструктуры», — рассказала она.

Никонорова отметила, что стороны ДНР и ЛНР все необходимые требования неукоснительно выполнялись, в то время как Украина продолжала обстреливать территорию Донбасса.

Глава МИД ДНР подчеркнула, что будет добиваться придания правового статуса пакету дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР Роман Иванов заявил, что во время очередного заседания Трёхсторонней контактной группы (ТГК) в Минске могут быть определены новые участки разведения сил.

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