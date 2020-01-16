Минск, , 13:08 — REGNUM Александр Лукашенко предложил серьёзно расширить сотрудничество между Белоруссией и Латвией. Об этом он заявил 16 января во время переговоров с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко напомнил об утерянных тесных связях двух постсоветских республик во времена СССР. При этом он отметил, что «наметилось много направлений сотрудничества между Белоруссией и Латвией».

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«В отличие от других балтийских государств фон хороший сотрудничества между нашими странами. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более, что от его расширения мы видим большую выгоду (если говорить об экономике) как для Латвии, так и для Белоруссии», — сообщил Лукашенко.

Визит в Минск Кариньша он оценил «как серьезный этап подготовки договоренностей, которые могут быть окончательно утверждены во время моего приезда в Ригу». Лукашенко сказал: «Надо обсудить все вопросы, чтобы мы четко, искренне, откровенно шли на сотрудничество друг с другом. Чтобы потом не упрекать один другого и не преодолевать барьеры, которые мы можем создать в случае, если мы не договоримся, не обсудим те или иные проблемы сегодня».

Кариньш в свою очередь отметил, что Латвия заинтересована развивать хорошие отношения с Белоруссией и даже заговорил словами минского госагитпропа: «Для нас важно видеть независимую, стабильную и процветающую Белоруссию».

«Ведется много подготовительной работы по организации Вашего визита в Латвию. С нашей стороны может быть дата 3 апреля. Если, конечно, это удобно также и вашей стороне, то мы будем очень рады видеть вас», — сказал премьер-министр прибалтийской республики.

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