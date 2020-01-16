Сухум, , 13:13 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба 15 января во время совещания с руководителями центральных и местных органов власти предложил перенести сроки проведения выборов в органы местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте.

Сообщается, что местные выборы было предложено сместить на вторую декаду мая из-за президентских выборов, назначенных на 22 марта. Предложение будет направлено на рассмотрение в парламент страны.

В сообщении говорится, что Бганба на совещании также отметил, что все органы власти, в том числе и на местах, должны работать в полноценном режиме и обеспечивать условия для проведения президентских выборов.

Как передавало ИА REGNUM, причиной проведения дополнительных выборов президента Абхазии 22 марта стало решение Верховного суда, который признал несостоявшимися выборы 2019 года. После этого президент Рауль Хаджимба ушел в отставку, а Бганба, как премьер-министр страны, был временно назначен на президентскую должность.

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