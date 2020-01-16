Барнаул, , 13:06 — REGNUM Губернатор алтайского края Виктор Томенко, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, отметил, что оно является историческим не только потому, что наступил 2020 год, но и по содержанию, которым оно наполнено.

«Очень важно, что глава государства большое внимание уделил инициативам, связанным с решением демографических вопросов и достижением тех целей, которые стоят на сегодняшний день перед нашей страной.

Для меня, как главы региона, очень важно, что наша политика, перспектива развития нашей страны, ее место в мире и уровень жизни наших людей — все это очень серьезно зависит от того, насколько мы сможем преодолеть стоящие перед нами вызовы в части количества жителей нашей страны, численности населения», — подчеркнул глава Алтайского края.

По его словам, регионам предстоит решать огромное количество задач, поддерживать семьи с детьми.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В Центральном выставочном зале «Манеж» собрались порядка полутора тысяч приглашённых.