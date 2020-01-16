Джакарта, , 13:04 — REGNUM Россия заказала боевой катер производства компании PT Lundin, базирующейся в городе Баньюванги в Индонезии, сообщает Sindonews.

Посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди заявил, что Москва заказала боевой катер, который может работать на суше и мелководье, например в реках и на болотах.

Издание отмечает, что это не первый раз, когда компания PT Lundin экспортирует свою продукцию в Россию. В 2018 году компания также экспортировала семь своих кораблей в Россию.

В тоже время директор PT Lundin Джон Лундин заявил, что у корабля 12-метровый корпус. Этот высокотехнологичный корабль считается самым быстрым в Индонезии и даже в Азии.

«Мы получили много заказов, например из Бангладеш, Гонконга, Малайзии, Брунея, Сингапура», — пояснил Джон Лундин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди заявил, что точной даты визита президента России Владимира Путина в Индонезию пока нет.

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