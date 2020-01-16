Москва, , 15:26 — REGNUM Госдума дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение председателем правительства РФ Михаила Мишустина, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Кандидатуру Мишустина в ходе пленарного заседания представил полномочный представитель президента в РФ Гарри Минх. Назначение Мишустина главой правительства поддержали представители трех фракций Госдумы — «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Депутаты фракции КПРФ воздержались от голосования.

Накануне президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства в связи с отставкой полного состава правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

Последние 10 лет Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу. Как заявил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, в качестве руководителя ФНС Мишустин зарекомендовал себя как профессионал, который создал «фактически с нуля высокотехнологичную федеральную службу с использованием современных технологий и цифровой экономики».

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