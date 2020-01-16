Сеул, , 13:06 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь более 45 тыс. жителям Филиппин, пострадавших от извержения вулкана Тааль. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, власти страны выделят на гуманитарную помощь $200 000. Известно, что помощь будет оказана через Филиппинское общество Красного креста.

По данным МИД Южной Кореи, 12 января в целях безопасности из опасных зон были эвакуированы более 30 тыс. граждан и туристов.

Напомним, что 13 января представители Филиппинского института вулканологии и сейсмологии зарегистрировали усиление вулканической активности и сильный взрыв около 14:00 по местному времени, в результате которого образовался столб пепла высотой один километр.