Тбилиси, , 13:00 — REGNUM В Грузии резко возросли негативные оценки населением деятельности правительства и парламента, констатируют исследователи американской неправительственной организации NDI на основании итогов проведенного по ее заказу в ноябре-декабре прошлого года опроса общественного мнения.

Отрицательно оценили деятельность правительства Грузии 64% респондентов, положительную оценку поставили 30%, и это также самый низкий показатель за период с марта 2018 года по декабрь 2019 года.

Оценку «плохо» поставили деятельности парламента Грузии 57% опрошенных, что также является самым высоким негативным показателем за период 2012—2019 годов. В июле прошлого года отрицательно оценили деятельность парламента 42% опрошенных.

Оценку «хорошо» деятельности парламента поставили 9% опрошенных. Отметим, что в июле прошлого года такого мнения придерживались 8% респондентов. А по мнению 27%, работа парламента оценивается «посредственно». В июле 2019 года «посредственно» оценивали деятельность законодательного органа 39% опрошенных.

Не отстает от высших исполнительного и законодательного органов и судебная система Грузии, которая на этот раз также побила рекорд по количеству негативных оценок, набрав 45% голосов респондентов. 29% оценили деятельность судебной системы «посредственно», а 10% — «хорошо».

Сравнительно высокие положительные оценки заслужила грузинская армия, но и здесь NDI фиксирует тенденцию снижения позитивных оценок. В декабре прошлого года деятельность армии оценивали «хорошо» 52% респондентов, тогда как в ноябре 2013 года — 64%, а в июне 2012 года — 57%. В ходе декабрьского опроса 31% поставил грузинской армии оценку «посредственно», а 10% — «плохо».

Больше положительных, чем отрицательных оценок заслужила грузинская полиция, деятельность которой «хорошо» оценили 43% респондентов. Это примерно на 1% выше показателя июльского опроса прошлого года. В ноябре 2013 года деятельность полиции оценивали «хорошо» 62% респондентов, а в июне 2012 года — 58%.

Оценку «посредственно» в ходе последнего опроса поставили грузинской полиции 35%, а оценку плохо — 19% респондентов.