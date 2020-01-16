Ташкент, , 13:05 — REGNUM США не оставляет попыток навязать свои подходы и тормозит деятельность Всемирной торговой организации (ВТО), где из-за американской позиции не функционирует в нормальном режиме механизм урегулирования споров. Об этом 16 января заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров во время своего выступления в филиале МГИМО (У) МИД РФ в Ташкенте.

«За рамками «двадцатки», за рамками ВТО Вашингтон пытается всё-таки навязывать свои подходы, тормозит деятельность, так сказать, Всемирной торговой организации, где из-за позиции США не может нормально функционировать механизм по урегулированию споров», — заявил Лавров, добавив, что таким образом США продолжают пытаться использовать методы недобросовестной конкуренции в сфере экономики.

Также он добавил, что в то же время американские дипломаты на двусторонней основе делают попытки навязывать свои решения мировых проблем и активно, безо всякого стеснения, применяют протекционизм, односторонние нелегитимные экономические санкции и откровенные злоупотребления статусом доллара.

При этом, по мнению Лаврова, «будущее не за этими методами торговых и прочих, включая непосредственно горячих, войн, а за методами выстраивания сотрудничества при отказе от диктата, от угроз, от игр с нулевой суммой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ответ на вопрос о том, что он будет делать после недавней отставки правительства России, что всегда честно исполнял обязанности и делает это и сейчас.