Тбилиси, , 12:58 — REGNUM Демократии в Грузии нет, считают 59% респондентов американской неправительственной организации NDI, о чем свидетельствуют итоги проведенного по ее заказу в ноябре-декабре прошлого года опроса общественного мнения.

Это самый высокий показатель негативных ответов на данный вопрос, который NDI регулярно задает в ходе всех проводимых в Грузии исследований. Год назад об отсутствии в стране демократии заявили 46% опрошенных, примерно такой же показатель был зафиксирован NDI и в ходе опроса в апреле 2010 года. В период с февраля 2012 года по апрель 2017 года количество тех, кто считал, что в Грузии есть демократия, в основном, хотя и ненамного, превышало число тех, кто заявлял об отсутствии демократии.

Положительный ответ на вопрос, есть ли в Грузии демократия, на этот раз дали 33% опрошенных. И это самый низкий показатель за период с апреля 2010 года по декабрь 2019 года.