Ташкент, , 13:03 — REGNUM Содружество Независимых Государств (СНГ) полностью оправдывает свое предназначение, но объединительный потенциал организации ещё не раскрыт до конца. Об этом заявил и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 16 января в филиале МГИМО (У) МИД России в Ташкенте.

Он отметил тесное сотрудничество в СНГ, председателем которого в настоящее время является Узбекистан. Созданная на постсоветском пространстве структура в полной мере оправдывает свое предназначение, так, всё новые государства подключаются к обсуждению возникающих вопросов.

«Я считаю, что объединительный потенциал СНГ еще пока до конца не раскрыт», — сказал Лавров.

Глава российской дипломатии добавил, что Москва готова всячески содействовать реализации приоритетов, обозначенных Узбекистаном как председательствующей стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Узбекистан 15 января с рабочим визитом. Поездка в Ташкент завершает его турне по странам Азии.

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