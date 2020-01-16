* запрещённая в России организация

Доха, , 13:04 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передали США свои условия, от выполнения которых зависит заключение соглашения о прекращении огня в Афганистане, об этом 16 января сообщает Associated Press.

По данным журналистов, предложение было передано посланнику США на переговорах с террористами Залмаю Халилзаду в Катаре.

Подробности предложения пока не озвучиваются, однако известно, что режим прекращения огня должен стать основой для мирного урегулирования конфликта, продолжающегося 18 лет.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

* — «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.