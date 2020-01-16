Киев, , 12:52 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня, 16 января, обыграл скандальную фразу о том, что он «профан» в экономике, которая звучит в обнародованных накануне аудиозаписях совещания с якобы его участием.

«Немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%… Если это не хорошие новости для страны, то я полный «профан» в экономике»», — отметил Гончарук.

ИА REGNUM напоминает, что согласно обнародованным записям, якобы Гончарук на совещании заявил, что он «полный профан» в экономике, поскольку юрист по образованию.

«Если вы считаете, что во главе Кабмина и министерств должны находиться светочи экономической науки, то вы глубоко ошибаетесь», — заявил украинский политический эксперт Артем Филипенко.

По его словам, далеко не все обладатели дипломов кандидатов и докторов экономических наук знают как реально работает экономика.

«Это, понятно же, никоим образом, не умаляет необходимости профессионализма и, главное, опыта. И премьер, и министры, это в первую очередь менеджеры с соответствующей специализацией. А основная работа, как правило лежит, на представителях среднего звена, которых мало кто знают», — добавил политолог.

Интересно, что после парламентских выборов, перед формированием нынешнего правительства Украины, президент Зеленский заявил, что премьер-министром страны должен быть серьезный специалист, «гуру» в экономике.