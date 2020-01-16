Белгород, , 12:53 — REGNUM Политическая часть послания президента и последовавшая за ним отставка правительства стала полной неожиданностью для подавляющего большинства представителей экспертного сообщества и собственно для политической элиты страны. Такое мнение 16 января высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.

Политолог считает, что основных мотивов для таких решений Владимира Путина, по-видимому, три.

«Первый — подготовка к 2024 году, когда будет избран новый президент, и произойдёт то, что уже стало принято называть «транзит власти». Таким образом, начата корректировка системы государственной власти и распределения полномочий между её ветвями. Второй — накопившийся у граждан негатив по отношению к правительству Медведева и в целом пессимистичные настроения населения относительно перспектив развития ситуации в стране и в политической сфере, и в социальной, и в экономической, которые во многом связаны именно с правительством Медведева. Третий — это то, что правительство под руководством Медведева уже в минувшем году не справлялось с полезным освоением дополнительных средств, которые поступили в экономику страны, что говорит о том, что аналогичные проблемы были бы и при реализации национальных проектов», — отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM 15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку. На должность премьер-министра глава государства предложил главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина.