Белгород, 16 января 2020, 12:53 — REGNUM Политическая часть послания президента и последовавшая за ним отставка правительства стала полной неожиданностью для подавляющего большинства представителей экспертного сообщества и собственно для политической элиты страны. Такое мнение 16 января высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.
Политолог считает, что основных мотивов для таких решений Владимира Путина, по-видимому, три.
Как сообщало ИА REGNUM 15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку. На должность премьер-министра глава государства предложил главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина.