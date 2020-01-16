Иркутск, , 12:48 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя содержание послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, отметил, что задача по выстраиванию диалога между властью и населением решается сейчас и на территориях, пострадавших от паводка 2019 года, особенно в Тулуне. Его слова цитирует пресс-служба губернатора.

«Для людей очень важно живое общение, чтобы услышали их тревоги и опасения. Мы провели ряд встреч с жителями, приступили к созданию комфортной среды и разработке генеральных планов развития малых городов. Также одна из приоритетных задач — формирование стратегии развития территорий до 2030 года. Над этим мы сейчас работаем», — отметил новый глава Приангарья.

По его словам, стратегия позволит выстроить работу так, чтобы задачи, поставленные президентом, в регионе выполнялись.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 июня 2019 г. в Иркутской области началось мощнейшая наводнение. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация во многом повторилась. Наиболее пострадавшими населёнными пунктами стали города Тулун и Нижнеудинск. 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, заявив о беспрецедентных мерах господдержки и конституционных изменениях.