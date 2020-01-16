Москва, 16 января 2020, 12:48 — REGNUM Кандидату на должность премьер-министра РФ Михаилу Мишустину предстоит оправдать доверие президента, считает советник руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Михаил Маркелов. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
То, что будет происходить в Госдуме 16 января, по мнению Маркелова, можно считать историческим днём России. Как полагает советник руководителя фракции, на Мишустине будет колоссальная ответственность и ему предстоит оправдать то доверие, которое ему оказал президент.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах улучшения качества жизни граждан и конституционной реформе. После его выступления правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а глава государства предложил на пост премьер-министра руководителя ФНС Михаила Мишустина.