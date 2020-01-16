Москва, , 12:48 — REGNUM Кандидату на должность премьер-министра РФ Михаилу Мишустину предстоит оправдать доверие президента, считает советник руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Михаил Маркелов. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Вы (обращение к ведущему — прим. ИА REGNUM) сказали, что сегодня в Государственной думе будет голосование и придётся определиться, за или против, — сказал Маркелов. — Давайте всё-таки будем честными до конца. На закрытом заседании фракции «Единая Россия» принято решение поддержать кандидатуру Михаила Мишустина, а это означает, что по существующему закону достаточно простого большинства голосов для того, чтобы Михаил Владимирович был утвержден на эту должность. Да, понятно, что другие фракции, например ЛДПР, будут определяться. КПРФ воздержится от голосования. «Справедливая Россия» поддержит. Идёт перезагрузка системы, которая будет касаться каждого гражданина нашей страны».

То, что будет происходить в Госдуме 16 января, по мнению Маркелова, можно считать историческим днём России. Как полагает советник руководителя фракции, на Мишустине будет колоссальная ответственность и ему предстоит оправдать то доверие, которое ему оказал президент.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах улучшения качества жизни граждан и конституционной реформе. После его выступления правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а глава государства предложил на пост премьер-министра руководителя ФНС Михаила Мишустина.