Обнинск, Калужская область, 16 января 2020, 12:51 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и последующая внезапная отставка правительства России резко оживила общественную жизнь в регионах, ранее пребывающих в перманентном политическом застое. Об этом 16 января заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Калужской области V созыва, политолог Александр Трушков.
По его мнению, предположительно в сентябре 2020 года пройдёт голосование по пакету конституционных поправок и, возможно, по новому составу Государственной думы. Для Калужской области это будет означать, что в регионе может состояться практически полный избирательный пул, ведь в 2020 году жителей области уже ожидает масштабная избирательная кампания: выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и большинства муниципальных образований, в том числе Калуги и Обнинска. Добавление референдумного вопроса, безусловно, повысит интерес к выборам и, следовательно, явку избирателей на избирательные участки. Консолидация элит вокруг фигуры будущего губернатора и управляемость процессов «сверху», а не через жесткие указания команды приезжих технологов, будет залогом успешности выборов для правящей партии. Поэтому с технологической точки зрения перед выборами регион должен возглавить хорошо знакомый большинству калужского истеблишмента политик, считает политолог.
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