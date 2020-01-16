Обнинск, Калужская область, , 12:51 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и последующая внезапная отставка правительства России резко оживила общественную жизнь в регионах, ранее пребывающих в перманентном политическом застое. Об этом 16 января заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Калужской области V созыва, политолог Александр Трушков.

Политолог Александр Трушков. Фото из личного архива

По его мнению, предположительно в сентябре 2020 года пройдёт голосование по пакету конституционных поправок и, возможно, по новому составу Государственной думы. Для Калужской области это будет означать, что в регионе может состояться практически полный избирательный пул, ведь в 2020 году жителей области уже ожидает масштабная избирательная кампания: выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и большинства муниципальных образований, в том числе Калуги и Обнинска. Добавление референдумного вопроса, безусловно, повысит интерес к выборам и, следовательно, явку избирателей на избирательные участки. Консолидация элит вокруг фигуры будущего губернатора и управляемость процессов «сверху», а не через жесткие указания команды приезжих технологов, будет залогом успешности выборов для правящей партии. Поэтому с технологической точки зрения перед выборами регион должен возглавить хорошо знакомый большинству калужского истеблишмента политик, считает политолог.

«Несмотря на относительно небольшой срок пребывания Максима Акимова в кресле вице-премьера правительство страны и на претензии к курируемому им блоку по освоению бюджетных средств, я бы не стал забывать о сложнейших направлениях его работы. Акимов яркий и глубокий специалист федерального уровня, и поэтому вряд ли стоит ожидать его возвращения в Калугу. Также сомнительным мне видится назначение нынешнего губернатора Калужской области Анатолия Артамонова в состав нового кабинета правительства России, ведь даже будучи «человеком президента» сложно возрастному главе региона поменять размеренную, жизнь в Калуге, где ты лично знаешь каждого чиновника, на столичную нервотрепку. Все эти факторы обещают калужанам крайне интересный политический сезон. И, уверен, что это ещё далеко не все сюрпризы», — считает калужский политолог.

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