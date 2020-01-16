Краснодар, , 12:46 — REGNUM В послании президента Владимира Путина Федеральному собранию невероятно конкретно прописана демографическая политика в России на ближайшие годы, однако ряд моментов оказался упущен, и в их числе — ситуация с пенсиями в стране. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доктор социологических наук, доктор исторических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

«С одной стороны, невероятно конкретная политика демографии, она просчитана и логична, и не вызывает сомнений. У нас с вами 42 млн семей в стране, и все они как-то задействованы в господдержке. Но нужно помнить, что среди этих 42 млн семей 18 миллионов не имеют детей, они бездетны. Как с ними быть? Очень большое количество детей в детских домах, их сегодня 60 тысяч. Это тоже тема», — отметил Валерий Касьянов.

«Кроме того, удивительный парадокс: у нас 42 млн семей и 42 млн пенсионеров. Почему мы однобоко понимаем заботу о демографии и решение проблемы бедности и ничего не говорим о пенсионерах? А мы должны дать им надежду, дать какую-то перспективу. Потому что я лично считаю, что пенсия любого работающего человека должна превышать МРОТ в два раза, нужно создать условия человеку, чтобы он мог нормально питаться. Индексация по так называемому принципу инфляции — она не конкретна. Мы все помним 2015−2016 года, когда бывший председатель правительства сказал: «Нет у нас денег». И индексация проводилась смехотворно. И я считаю, что в послании о пенсионерах забыли», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Значительная часть послания президента была обращена к проблеме демографии и бедности, низких доходов населения России.