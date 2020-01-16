Вашингтон, 16 января 2020, 12:51 — REGNUM Торговое соглашение между КНР и США ничем не сможет помочь американским рабочим, заявил профессор Университета Аризоны Джеффри Кукик в статье для издания The Hill.
По словам профессора, издержки, с которыми сталкиваются рабочие, никуда не исчезнут в ближайшее время.
Напомним, в среду, 15 января, Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение первой фазы. Несмотря на соглашение, США сохранят в силе торговые пошлины, ранее введенные против китайского импорта.
Читайте также: В Китае оценили исключение из списка валютных манипуляторов