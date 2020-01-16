Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Торговое соглашение между КНР и США ничем не сможет помочь американским рабочим, заявил профессор Университета Аризоны Джеффри Кукик в статье для издания The Hill.

«Теперь, когда торговое соглашение между США и КНР подписано, уместно задать вопрос: что это соглашение даст американскому рабочему классу? Ответ — ничего особенного», — говорится в статье.

По словам профессора, издержки, с которыми сталкиваются рабочие, никуда не исчезнут в ближайшее время.

«По мнению некоторых экспертов, в настоящий момент почти две трети потребительских товаров облагаются торговыми пошлинами», — отметил Кукик.

Напомним, в среду, 15 января, Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение первой фазы. Несмотря на соглашение, США сохранят в силе торговые пошлины, ранее введенные против китайского импорта.

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