Вашингтон, 16 января 2020, 12:52 — REGNUM Для уменьшения общего торгового дефицита США необходимо сделать ставку на увеличение внутренних сбережений, заявил профессор экономики из Университета Бентли Скотт Самнер в статье для издания The Hill.
По словам Самнера, значительное увеличение дефицита бюджета США с 2016 года привело к сокращению внутренних сбережений.
Самнер также отметил, что если Соединенные Штаты серьезно относятся к сокращению торгового дефицита, им следует либо воспрепятствовать внутренним инвестициям, либо поощрять внутренние сбережения.
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