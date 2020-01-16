Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Для уменьшения общего торгового дефицита США необходимо сделать ставку на увеличение внутренних сбережений, заявил профессор экономики из Университета Бентли Скотт Самнер в статье для издания The Hill.

«Единственный способ улучшить сальдо счета текущих операций — это сделать ставку на комбинацию меньшего уровня инвестиций в американскую экономику и более высокого уровня внутренних сбережений. Администрация президента США Дональда Трампа сделала все как раз наоборот», — говорится в статье.

По словам Самнера, значительное увеличение дефицита бюджета США с 2016 года привело к сокращению внутренних сбережений.

«Исследования показывают, что каждый лишний доллар дефицитного бюджета добавляет 52 цента к дефициту текущего счета», — добавил эксперт.

Самнер также отметил, что если Соединенные Штаты серьезно относятся к сокращению торгового дефицита, им следует либо воспрепятствовать внутренним инвестициям, либо поощрять внутренние сбережения.

«Поскольку внутренние инвестиции генерируют экономический рост, последний вариант выглядит гораздо более привлекательным», — заключил профессор экономики.

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