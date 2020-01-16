Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Политика администрации президента США Дональда Трампа только увеличивает, а не уменьшает общий торговый дефицит страны, заявил профессор экономики из Университета Бентли Скотт Самнер в статье для издания The Hill.

«Реальность заключается в том, что торговый дефицит США продолжает расти, и он не имеет ничего общего с торговой практикой. Это связано с тем, что торговая политика не является причиной возникшего торгового дисбаланса», — говорится в статье.

По словам Самнера, общий торговый дефицит США продолжает увеличиваться, потому что торговый дисбаланс США с остальным миром растет намного быстрее, чем сокращается дефицит с Китаем.

«Есть гораздо более глубокая проблема: меркантилисты, которые консультируют Трампа по торговым вопросам, похоже, не совсем понимают, что способствует торговому дефициту.

Советники Трампа считают, что проблема заключается в «несправедливой» торговой практике, в то время как настоящая проблема, на которой США должны сосредоточиться, — это недостаточный уровень внутренних сбережений, заявил профессор экономики.

Напомним, накануне, 15 января, Соединенные Штаты и Китай подписали торговое соглашение первой фазы. В Китае заявили, что достигнутые договоренности пойдут на пользу не только участникам торгового соглашения, но и всему миру.

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