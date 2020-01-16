Рига, , 12:44 — REGNUM Сегодня, 16 января, глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш с рабочим визитом посетит Минск, где встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом пишет портал NRA.

По данным журналистов, во время визита предусмотрены встречи латвийского премьер-министра с другими высокопоставленными должностными лицами Белоруссии, в том числе с главой правительства республики Сергеем Румасом.

Отмечается, что кроме деловых связей Кариньш планирует обсудить с Александром Лукашенко ход подготовки к организации чемпионата мира по хоккею 2021 года.