Киев, 16 января 2020, 12:46 — REGNUM Депутаты Верховной рады обратились в Службу Безопасности Украины (СБУ) с требованием закрыть въезд на Украину российским артистам, в частности Александру Серову и Валерию Сюткину, сообщил представитель фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев 16 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Арьев отметил, что в случае, если СБУ не закроет въезд российским исполнителям, их концерты «спокойно не пройдут».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители украинских экстремистских группировок опубликовали заявление, в котором угрожают сорвать спектакль российского актёра Марата Башарова, который должен состояться в Харькове.
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