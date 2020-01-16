Киев, , 12:46 — REGNUM Депутаты Верховной рады обратились в Службу Безопасности Украины (СБУ) с требованием закрыть въезд на Украину российским артистам, в частности Александру Серову и Валерию Сюткину, сообщил представитель фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев 16 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«40 депутатов из четырёх фракций и групп обратились в СБУ не пускать на Украину подобных персонажей в целом, ну и в частности граждан РФ, гастролёров Серова и Сюткина», — написал он.

Арьев отметил, что в случае, если СБУ не закроет въезд российским исполнителям, их концерты «спокойно не пройдут».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители украинских экстремистских группировок опубликовали заявление, в котором угрожают сорвать спектакль российского актёра Марата Башарова, который должен состояться в Харькове.

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