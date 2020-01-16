Москва, , 12:41 — REGNUM Предпосылки для нормализации диалога между Россией и Евросоюзом есть, заявил 16 января глава представительства ЕС в РФ Маркус Эдерер.

«Есть некоторые предпосылки для дальнейшего улучшения, в частности возвращение России в Совет Европы», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

По его словам, в ЕС поменялся состав Еврокомиссии, однако политика Брюсселя «на российском направлении сильно не изменилась». Состояние отношений во многом зависит от выполнения Минских соглашений, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эдерер заявил, что отношения между Россией и Евросоюзом претерпели положительные изменения в результате ряда событий, произошедших в минувшем году, и заложили платформу для минимального доверия, что нужно использовать.

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