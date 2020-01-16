Омск, , 12:40 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию прокомментировал депутат Омского городского совета Алексей Сокин. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, комментарий депутата приводится на официальном сайте правительства Омской области.

«Слушаю послания президента с 2007 года, нынешнее — самое базовое для внутренней политики», — отметил Сокин.

По его словам, перспективы развития государства заложены на десятилетия вперёд.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин зачитал послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Глава государства заявил о беспрецедентных мерах господдержки и конституционных изменениях.

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