Иркутск, 16 января 2020, 12:38 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина, отметил, что для Приангарья очень важна тема здравоохранения и экологии. Его слова цитирует губернаторская пресс-служба.
«Важно, чтобы каждый гражданин мог получить квалифицированную помощь. В послании была затронута и тема экологии. В Приангарье на личном контроле у главы региона находятся вопросы по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду БЦБК и Усольехимпрома», — пояснил новый глава Приангарья.
При этом он подчеркнул, что именно экологическая тема является особенной для региона:
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Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Было заявлено о беспрецедентных мерах господдержки и конституционных изменениях.