Иркутск, , 12:38 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина, отметил, что для Приангарья очень важна тема здравоохранения и экологии. Его слова цитирует губернаторская пресс-служба.

«Важно, чтобы каждый гражданин мог получить квалифицированную помощь. В послании была затронута и тема экологии. В Приангарье на личном контроле у главы региона находятся вопросы по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду БЦБК и Усольехимпрома», — пояснил новый глава Приангарья.

При этом он подчеркнул, что именно экологическая тема является особенной для региона:

«Мы четко знаем те участки, которые несут определенную экологическую угрозу, но задачи по ним на протяжении многих лет не выполнялись в тех объемах, которые были обозначены президентом РФ ранее. Сейчас в приоритете у правительства и у меня лично — выполнение задач по безопасности этих объектов».

Читайте также: В России не сумели найти технологию утилизации отходов ЦБК на Байкале

Читайте также: Приангарье просит денег на ликвидацию второго «Чернобыля»

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Было заявлено о беспрецедентных мерах господдержки и конституционных изменениях.