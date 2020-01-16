Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Вместо расширения влияния Государственного совета, чей статус предложил закрепить в Конституции президент Владимир Путин, следует вернуть прямые выборы Совета Федерации. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала депутат петербургского Заксобрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

Напомним, в Госсовете заседают губернаторы российских регионов. А в Совете Федерации работают по два представителя от каждого субъекта РФ, направляемые туда законодательной и исполнительной властью региона. В 1993 году первый состав Совета Федерации избирался населением, затем в нем долгое время заседали «по должности» губернаторы и главы региональных заксобраний.

«Что такое Госсовет и какие у него будут полномочия, мне не совсем понятно. Думаю, что нужна все-таки реформа Совета Федерации, чтобы сенаторы избирались. Попытка расширить полномочия Госсовета — это подсознательная попытка расширить влияние регионов. Эту функцию в принципе должен выполнять Совфед как палата регионов в федеративном государстве», — считает Оксана Дмитриева.

В своем послании Владимир Путин отметил, что у каждого субъекта РФ «есть свои особенности», посему необходимо «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне».

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Однако, считает Оксана Дмитриева, путь усиления Госсовета для решения этой проблемы выбран неверно. Она подчеркнула неравномерность развития регионов России и распределения бюджета, что ограничивает права субъектов Федерации. В этой ситуации включение Госсовета в Конституцию выглядит как попытка компенсировать недостатки, вызванные отсутствием выборности Совета Федерации.

«Вызов понятен и осознан — слабость влияния регионов на политику, необходимость их усиления. Но механизм, мне кажется, не совсем тот. Кроме того, нужна реальная выборность губернаторов, тогда они будут более независимы и активны в своей политической деятельности», — подчеркнула депутат Заксобрания Петербурга.

Ранее и.о. вице-премьера правительства РФ Виталий Мутко заявил, что Госсовет в своем новом статусе останется в структуре исполнительной власти РФ.

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