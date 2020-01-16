Ташкент, , 12:37 — REGNUM В сложившемся в Ливии положении ещё крайне рано говорить о восстановлении государственности в этой стране. Об этом 16 января заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в филиале МГИМО (У) МИД России в Ташкенте.

Как рассказал Лавров, безрассудные действия США с их ближайшими союзниками привели к тому, что в настоящее время на Ближнем Востоке наблюдаются катастрофические последствия этих действий.

«Был разрушен Ирак, который сейчас с трудом восстанавливает свою целостность и способность в этой стране налаживать нормальную жизнь. Разрушена была Ливия. Там далеко еще до того, чтобы государственность была восстановлена», — заявил и.о. главы МИД РФ.

Кроме этого, он указал, что такие же попытки США были предприняты в отношении Сирии, однако «в ответ на просьбу законного правительства Сирии» Россия очень эффективно посодействовала народу этой страны в отражении угрозы мирового терроризма.

«Сейчас эта угроза отведена, осталось решить некоторые более частные задачи, но отстоять сирийскую государственность мы помогли сирийскому народу», — заявил Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Ташкент провёл встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым.