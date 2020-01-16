Великий Новгород, , 12:34 — REGNUM Руководитель Новгородского областного отделения КПРФ, депутат Новгородской областной думы Валерий Гайдым готов приветствовать решение Дмитрия Медведева об отставке только в том случае, если это «принятое самим Медведевым осознанное решение».

«Если это серьёзная отставка, вызванная, прежде всего, с неудовлетворительной работой правительства, и принятое самим Медведевым осознанное решение, то я это приветствую. Только если он со своим кабинетом осознал неспособность решать накопившиеся проблемы в стране», — пояснил Гайдым.

При этом ситуация не вызывает у депутата никакого восторга, «если это просто игра», связаннами с предложенными президентом России Владимиром Путиным поправками в Конституцию РФ.

Валерий Гайдым предположил, что «Медведев опять продаст своё право на премьерство в Государственную думу, сменив свой статус со ставленника президента на избранного на пост премьер-министра Госдумой», и этотвариант «никакого восторга не вызывает».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство под руководством Дмитрия Медведева.

Читайте также: Мнение: «Отставка правительства — дело обыкновенное. Где взять другое?»