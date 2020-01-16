Курск, , 12:33 — REGNUM Предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным в ходе послания к Федеральному посланию, направлены на улучшение качества жизни людей. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, комментируя послание президента.

«Предложения Владимира Путина в части продления программы материнского капитала, его увеличения до 616 тысяч рублей и введения для малообеспеченных семей ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трёх до семи лет, а также предоставления бесплатного питания школьникам положительно скажется на благосостоянии населения.

Важно, что по большинству из озвученных президентом новаций предусмотрено федеральное финансирование. Это значительно поможет нам в работе. Наша задача теперь максимально быстро подготовить все необходимые расчеты и предложения для того, чтобы получить федеральное софинансирование», — считает глава региона.

При этом Старовойт сообщил, что ряд задач, поставленных президентом в послании, регион уже начал выполнять. Например, несколько районов области уже обеспечивают учеников начальных классов бесплатным питанием, а модернизация медицинской сферы региона запланирована в рамках Года здоровья.

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