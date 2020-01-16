Курск, 16 января 2020, 12:33 — REGNUM Предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным в ходе послания к Федеральному посланию, направлены на улучшение качества жизни людей. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, комментируя послание президента.
При этом Старовойт сообщил, что ряд задач, поставленных президентом в послании, регион уже начал выполнять. Например, несколько районов области уже обеспечивают учеников начальных классов бесплатным питанием, а модернизация медицинской сферы региона запланирована в рамках Года здоровья.
Читайте ранее в этом сюжете: «Обществу нужны изменения»: политолог о послании Путина