Джакарта, , 12:31 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди заявил, что точной даты визита президента России Владимира Путина в Индонезию пока нет, сообщает Sindonews.

«У нас нет четкого графика, мы ждем. Мы готовим, по крайней мере, шесть соглашений, которые готовы подписать, некоторые из них касаются визового режима и стратегического партнерства», — отметил посол в офисе Министерства иностранных дел Индонезии в Джакарте.

Вахид Суприяди также коснулся возможности расширения прямых рейсов из Москвы в Индонезию. Как известно, пока что есть только прямые рейсы из Москвы в Деснпасар на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди сделал заявление о проведении пятого по счету фестиваля Индонезия в Москве.

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