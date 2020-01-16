Москва, , 12:31 — REGNUM Смысл закрепления в Конституции уже существующего в российском законодательстве запрета на занятие высоких должностей для обладателей иностранных гражданств непонятен, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 января, комментируя предложения Владимира Путина.

15 января в своем послании Федеральному собранию Путин предложил «на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны».

Речь идет о губернаторах, сенаторах, депутатах Госдумы, членах правительства, руководителях федеральных органов власти и судьях. Занимающие эти должности, согласно предложению президента, не должны «иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства».

«Честно говоря, мне не понятен смысл закрепления этого уже существующего в нашем законодательстве запрета в качестве нормы Конституции. Надо уточнить закон — уточняйте; надо расширить сферу его применения — расширяйте, но зачем внесение этой нормы в Конституцию?

Первое объяснение: закон не работает. Но если через закон данная норма не работает, то в чём основа надежды на то, что она заработает через Конституцию?

Вторая мысль: понятно, что закон можно переписать, а чтобы изменить норму Конституции, уже простого большинства в Госдуме и Совете Федерации будет недостаточно. Но не думает же наш президент, что когда-то у нас в стране больше половины депутатов и членов Совета Федерации захотят согласиться с тем, чтобы на высших должностях в России находились иностранные граждане или те, кто про запас держит вид на жительство в другой стране?

Одним словом, не по себе мне от этого предложения. Я всегда исходил из того, что такие вещи, как верность своему гражданству, для госслужащих — ценность непререкаемая. Оказывается, что это не так, что авторитета президента и главы правительства недостаточно, чтобы у них в подчинении оказывались только российские граждане. А надо бы ведь, чтобы это были не просто формальные граждане России, а искренние патриоты. Это что, тоже в Конституции надо прописывать?

Что же касается 25-летнего ценза проживания в России для кандидата на должность президента, то полностью с этим соглашусь. Другого кандидата наши граждане и не выберут. А с тем, кто будет толкать бывшего иностранца на эту должность, поступят невежливо», — отметил Михаил Демурин.